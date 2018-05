Di Maio | Più del 94% dice sì al Governo del Cambiamento

Governo - voto online su contratto. Di Maio : "Più del 94% di sì". Rissa Berlusconi-Salvini : Aperta la consultazione su Rousseau, gazebo del Carroccio. Ma resta il nodo premier. Polemiche sulle coperture al programma. Il Cavaliere contro Salvini: "Parla solo a nome della Lega, gli ho detto di ...

Lega-M5s - voto su Rousseau. Di Maio 'Più del 94 degli iscritti ha detto sì'. Scontro Berlusconi-Salvini : Di segno diverso la critica di Pasquale Tridico , docente di economia a Roma tre, che era stato indicato da Di Maio come ministro del Welfare in caso di vittoria alle elezioni del 4 marzo: 'Sul ...

Mario Monti - il consiglio da ridere a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Più duri con l'establishment' : Come le tasse: Mario Monti è inevitabile. Quantomeno in televisione. L'ultima apparizione a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, dove ha fatto il punto sul quadro politico. Sul premier, afferma: '...

Ecco il contratto di governo ma sui punti più spinosi decidono Salvini e Di Maio : Fuori i riferimenti all’uscita dall’euro, dentro i vaccini, con la raccomandazione di garantire «il giusto equilibrio tra diritto all’istruzione e diritto alla salute». Nelle 39 pagine del «contratto di governo» – definito dagli sherpa di Lega e M5S, ma ancora in sospeso su alcuni punti, i più spinosi, affidati alla mediazione dei due leader in un vertice serale – spuntano nuovi argomenti e ne vengono esclusi altri, come lo studio delle ...

Salvini e Di Maio sbagliano conti : 100 miliardi di debito in più (e Draghi non può cancellarlo) : Ammontano a oltre 340 miliardi di euro (e non 250) i titoli di Stato dell'Italia detenuti dalla Banca centrale europea, accumulati tramite il programma di acquisti (Pspp) lanciato dal 2015. Lo dicono i dati della stessa Banca...

Di Maio e Salvini in coro : "Più ci attaccano - <br>più ci motivano. Oggi si chiude il contratto" : Matteo Salvini Oggi, intorno a mezzogiorno, ha tenuto un lungo monologo live su Facebook, seguito da una decina di migliaia di persone, ma ripreso in diretta anche da alcune tv. Il leader del Carroccio ha invitato i suoi follower a non leggere quello che scrivono i giornali che sono tornati a parlare di spread che sale, mercati che crollano, preoccupazioni di Bruxelles, di Washington e via dicendo. Salvini ha anche elencato più volte durante la ...

Sergio Mattarella non parla più di governo di tregua - non vuole accordi frettolosi tra Di Maio e Salvini : Non vuole forzature, non vuole accelerare i tempi. Sergio Mattarella vuole che all'accordo, se ci sarà, si arrivi in modo sereno e naturale. Certamente, il presidente della Repubblica ha ancora in ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Più eurocrati attaccano - più sono motivato”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

E’ finita : il Governo Di Maio Salvini non si fa più : Enrico Mentana ha aperto l’edizione delle 20 del suo TgLa7 anticipando la rottura tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Di Maio attacca gli Eurocrati : «Più ci attaccano più ci motivano»?. Salvini : interferenze inaccettabili : Bruxelles avverte l'Italia e in particolare il nuovo governo che verrà e chiede di non cambiare politica su migranti e debito, scatenando l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di...

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "Di Maio e Salvini ci hanno fatto già perdere più di due mesi. Ma ancora non gli è chiaro che il premier non è un fantoccio, mero esecutore del loro improbabile programma? Ma quale persona seria può accettare loro condizioni? Lo afferma Laura Boldrini.

Governo : ancora stallo - Salvini e Di Maio chiedono più tempo. Sì di Mattarella : I leader di Lega e del movimento 5 stelle sono saliti sepratamente ieri al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella e chiedere più tempo per uscire dallo stallo. E il capo ...