Di Maio | È un momento storico Comincia una nuova era

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il contratto del "Governo del Cambiamento" è stato ufficializzato oggi, disponibile per la consultazione integrale a questo indirizzo, e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Dilo ha comunicato con un breve video su Facebook dimostrando ancora più sorridente e soddisfatto del solito:Ciao a tutti. Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parte il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni intensi, sono accadute tante cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale: un contratto di governo che vincola due forze politiche che sono e rimangono alternative, a rispettare e fare quanto hanno promesso ai cittadini. Sono davvero felice perchè in questo contratto non ci sono solo delle proposte, non c'è solo un'idea di Paese, non ci sono solo le nostre battaglie storiche. In questo contratto ci ...