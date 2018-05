Di Maio e Salvini alla prova della Rai

SPREAD E BORSA/ I grafici che provano la pressione a comando su Di Maio e Salvini : C'è una forte pressione sul future Btp, mentre "il Ftse Mib ha perso slancio, ma non ancora è il momento di fasciarsi la testa'.

CONTRATTO GOVERNO M5S-LEGA - ULTIMATUM DI SALVINI/ No Di Maio premier - Centinaio : "Ministero Interno a noi" : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:02:00 GMT)

Governo Lega-M5S - Salvini : 'Né io né Di Maio premier'. Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : ' Sono stati sciolti tutti i nodi ' sul contratto e ' nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier ' . Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi con Matteo Salvini , ...

Governo Lega-M5S - Salvini : «Né io né Di Maio premier». Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi...

Governo - Salvini : «Lunedì si chiude - premier né io né Di Maio» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra i due leader. Di Maio: «Nodi sul contratti sciolti, entro i prossimi giorni il nome del premier ». Salvini: «Dormo poco ma ce la metto tutta». Il presidente francese Macron: «Vedo forze paradossali, ma ho fiducia in Mattarella»

Contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Vittorio Feltri - appello disperato a Matteo Salvini : 'Basta - devi scaricare questo Di Maio' : Stiamo assistendo a una esplosione di follia politica che non ha precedenti. Coloro che trattano per compilare il cosiddetto contratto governativo sono totalmente sprovveduti, non hanno alcuna ...

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Salvini : «Nè io nè Di Maio premier» : Nell'ultima bozza di programma vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica e rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo. Sul premier trattativa a oltranza. Mosca apprezza l’asse Lega-M5S. L'affondo di ...

Governo - Salvini : 'Lunedì si chiude o parola a Mattarella' - Il leader leghista : 'Premier? Né io né Di Maio' : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

Governo Di Maio-Salvini - c'è il contratto ma il premier resta un mistero : Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora lontani sulla questione premier. Mentre si ostenta ottimismo su tempi e soprattutto sulla qualità dei rapporti, l'affaire Palazzo Chigi resta uno scoglio che di ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIMATUM DI SALVINI A DI Maio/ "Chiusurà lunedì o decide Mattarella" - nodo premier? : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:52:00 GMT)

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : ecco il programma del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...

Lega-M5S - Salvini : «Né io né Di Maio premier». Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia odierno...

Salvini : «Il premier? Né io né Di Maio» : M5S e Lega alla stretta finale sul contratto di governo. Dal Cremlino arriva l’apprezzamento. Macron: «Vedo forze paradossali» |