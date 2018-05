Di Maio difende il contratto | «Fanno  conti della serva ma i soldi ci sono» video

Grillo difende Di Maio - ma la base mugugna : "Ci siamo dati la zappa sui piedi" : Il tentato accordo con Pd e Lega? "E’ una cosa che dobbiamo al Paese", ma non chiamatelo inciucio: "Non è quello che pen siamo noi, confondere un accordo su dei temi con un’alleanza è come confondere un...

Ora Grillo difende Di Maio dai "parassiti della sinistra" : Dopo la palese sconfitta e la porta in faccia sbattuta da Matteo Renzi, Beppe Grillo difende Luigi Di Maio da quelli che definisce i "parassiti" della "sinistra frou frou. "L'entusiasmo di Luigi viene propagandato come fosse bramosia di potere e la sinistra frou frou gioca la carta di un'improbabile supremazia intellettuale, ridicola, e figlia di accordi con quello che hanno sempre chiamato 'caimano'. Lo stesso soggetto con cui hanno trovato il ...

RICHIESTE DI MODULI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA/ Stampa vicina M5s difende Di Maio : “notizia esagerata” : Fila ai Caf in Puglia, REDDITO di CITTADINANZA: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)