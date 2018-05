Di Maio | da voto su Rousseau 94% sì a contratto governo Lega-M5s

Governo - Di Maio : da voto su Rousseau oltre 94% sì a contratto : Roma, 18 mag. , askanews, Disco verde degli iscritti al M5s al contratto di Governo con la Lega. Ad annunciarlo, con un post sul blog delle stelle, è il capo politico Luigi Di Maio. 'Più del 94% degli ...

Ecco il contratto di governo di Salvini e Di Maio. Al via il voto on line degli iscritti al M5S : Trenta punti, 57 pagine, in copertina la dicitura «contratto per il governo del cambiamento» con sotto il logo del M5S e quello della Lega. Così si presenta la versione definitiva del programma condiviso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti . Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi...

