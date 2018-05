Devolver Digital svela le date della sua grande e stravagante conferenza

eurogamer

(Di venerdì 18 maggio 2018) Se vi fosse capitato di seguire laall'E3 2017 di, saprete bene come il publisher non è nuovo a stranezze e come ami sorprendere il pubblico in modi decisamente inaspettati.sarà anche all'E3 2018 con una, di cui oggi hatoe orari con un comunicato stampa.Il publisher terrà la Big Fancy Press Conference 2018 il 10 giugno alle ore 20 del pacifico, il che significa che in Italia saranno le prime ore dell'11 giugno. L'evento si svolgerà al Dave Lang Memorial Convention Center, e come promettenel corso"scorrerà molto sangue". In ogni caso, tra spettacoli eccentrici e stravaganze di sorta, avranno un loro ruolo anche i videogiochi, e sembra che siano diversi gli annunci in canna per la serata.Il publisher invita inoltre a dare uno sguardo alladello scorso anno, per non perdersi nessun dettaglio ...