Debito pubblico | la Bce non può cancellarlo ma congelarlo sì e Draghi lo sta già facendo

(Di venerdì 18 maggio 2018) I 5 Stelle e la Lega hanno proposto in un documento provvisorio di cancellare 250 miliardi dinazionale in pancia alla Banca Centrale Europea e a Bankitalia (per conto della Bce). Tutti si sono rivoltati contro scandalizzati. I mercati (ovviamente) hanno reagito male. Ma è davvero così indecente questa proposta? Così come è stata scritta certamente sì, ma se formulata diversamente è assolutamente sensata. Cancellare i debiti non è improponibile dal momento che la remissione dei debiti è prevista anche dalla Bibbia, ed è un’operazione fatta parecchie volte nella storia. Per esempio, più volte sono stati cancellati i debiti di guerra della Germania, o i debiti dei paesi in via di sviluppo. La cancellazione dei debiti pubblici è invece improponibile nel quadro dei Trattati e delle norme europee, e nel quadro delle regole dell’Eurozona che sono totalmente a ...