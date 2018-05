sportfair

: De Vrij alza la voce, il difensore scrive ai compagni: 'sapete ciò che sta accadendo...' - Sport_Fair : De Vrij alza la voce, il difensore scrive ai compagni: 'sapete ciò che sta accadendo...' - Saverio2119 : @hjamala Non ho preso le pillole stasera ma mi hanno rotto. Ne parlano in radio, in TV, su internet, sui giornali..… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Stefan Deal centro di un vero e proprio caos legato alla sua presenza in campo nella gara contro l’Inter che vale una stagione Stefan Desta vivendo un momento molto complicato con la sua Lazio. L’addio a fine stagione è stato ufficializzato ed il calciatore olandese giocherà con l’Inter nella prossima annata. Proprio l’Inter, la squadra contro la quale i laziali si giocheranno domenica l’approdo in Champions League. Ebbene, quest’oggi, secondo quanto rivelato da Premium sport, Deha mandato un messaggio ai propri. Un messaggio profondo, molto significativo, nel quale l’olandese rivendica il proprio posto in campo:quello che ho passato in questi giorni tutti i miei dubbi, se n’è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il ...