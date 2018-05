De Rossi in doppia fascia | Roma e Nazionale

sport.ilmessaggero

: De Rossi in doppia fascia - notizieasroma : De Rossi in doppia fascia - notizieasroma : De Rossi in doppia fascia - notizieasroma : De Rossi in doppia fascia -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Gigi Buffon, in un colpo solo, fa sapere che non sarà più capitano della Juve e della: addio domani al club bianconero allo Stadium e niente ritorno in azzurro per l'ultima partita, sempre a ...