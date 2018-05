: Dazi, segnali di distensione dalla Cina - TelevideoRai101 : Dazi, segnali di distensione dalla Cina - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Export dell'Emilia-Romagna tra dazi,Trump, instabi... -

Pechino ferma le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, il cereale alla base di popolari liquori, per motivi di "pubblico interesse". Lo ha fatto sapere il ministero del Commercio cinese, a un mese dall'ordine agli importatori di versare i depositi a copertura del possibile rialzo deial 178,6%. La decisione giunge mentre a Washington è in corso il secondo round di colloqui con gli Usa per scongiurare una guerra commerciale, e rappresenta un segnale di.(Di venerdì 18 maggio 2018)