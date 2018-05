Davvero Elon Musk ha una fabbrica di caramelle?

gqitalia

: Che poi le mie idee sono davvero geniali. Se avessi il coraggio di seguire la mia testa a quest'ora sarei Elon Musk in gonnella. - moivalentine_ : Che poi le mie idee sono davvero geniali. Se avessi il coraggio di seguire la mia testa a quest'ora sarei Elon Musk in gonnella. - idit83 : RT @BI_Italia: Lo scenario apocalittico della Superintelligenza e dei killer robot: è davvero possibile? Le preoccupazioni di #ElonMusk sul… - JamesRoth285 : RT @BI_Italia: Lo scenario apocalittico della Superintelligenza e dei killer robot: è davvero possibile? Le preoccupazioni di #ElonMusk sul… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ladidiha creato la prima scatola di cioccolatini. Almeno è quanto si evincerebbe dalla pubblicazione sul suo Instagram di un’immagine della sua Boring Company, accompagnata solo da un “lol”. La foto segue un suo iniziale tweet, a inizio mese, che stava dando vita a una “di” e che “sarebbe stato divertente”, ottenendo in breve 259mila likes. L’annuncio era stato interpretato come se facesse il verso al miliardario e guru degli investimenti Warren Buffett anche in seguito a riferimenti e commenti a distanza tanto che il patron di Tesla e SpaceX aveva twittato il 5 maggio di esser “superserio” al riguardo e usato un termine coniato da Buffett, “moat”, ovvero aziende “trincea” con robusti vantaggi competitivi: “Faccio una moat e la riempio di ...