Danilo squalificato dal GF 2018? Ecco cos' è successo a telecamere spente

Blastingnews

: Grande Fratello 2018, Danilo squalificato dal reality L'accusa choc - veritadeifatti : Grande Fratello 2018, Danilo squalificato dal reality L'accusa choc - Vulpix97859131 : Baye aggredito. La Bramieri derisa. Favoloso squalificato. Simone è uscito allo scoperto. Danilo attaccato da tutti… - pat7973 : Il #grandefratello continua a destare polemiche per la gioia di Carmelita che così vede aumentare gli ascolti del s… -

(Di venerdì 18 maggio 2018)rischia la squalifica immediata dalla casa VIDEO del Grande Fratello? E' questa l'ultima clamorosa notizia che arriva dalla casa più spiata d'Italia a pochi giorni dalla messa in onda della nuova puntata in diretta tv su Canale 5. Il concorrente romano è stato protagonista di uno spiacevole episodio che anche questa volta sarebbe avvenuto ae che potrebbe indurre la produzione a prendere dei seri provvedimenti sul suo conto. Nuova squalifica dalla casa del Grande Fratello? Nel dettaglio, stando alla ricostruzione dei fatti avvenuta all'interno della casa del GFdurante un momento di confronto con i compagni d'avventurs maschi di questo reality show, avrebbe detto che se gli offrissero dei brocche di vino riuscirebbe ad infilarsi anche nel letto di Lucia Bramieri. Espressione decisamente infelice per dire che se qualcuno lo ...