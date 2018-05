Dall’11 giugno We Move Camp Milano 2018

Dall’11 maggio al 3 giugno Sky Uno HD +1 celebra le donne e diventa SKY UNO IN LOVE : Si veste di rosa la primavera Sky Uno HD +1. Da venerdì 11 maggio a domenica 3 giugno, infatti, il canale 109 di Sky si trasforma in Sky Uno in LOVE, un temporary channel dedicato esclusivamente ai contenuti che celebrano l’amore, la passione e il lato più femminile della programmazione Sky. Le produzioni di Sky Uno, i film di Sky Cinema, le serie Tv di Sky Atlantic, i documentari di Sky Arte e i programmi di Fox Life e Mtv, tutti insieme sotto ...