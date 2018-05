Dal 25 al 28 aprile 2019 ritorna a Cairo Montenotte il Torneo Internazionale dedicato

Musica Dall'Opera al Blues passando per il Jazz venerdì 18 aprile 2018 Feltrinelli di piazza CLN : Prosegue la stagione di spettacoli dell'Opera Rinata - Musica, Teatro e Narrazioni alla Feltrinelli di piazza CLN. L'appuntamento è per venerdì 18 aprile, come di consueto alle 18 e con ingresso libero, con il format creato ...

Cina : ad aprile segnali contrastanti Dall'economia : Pechino, 15 mag 06:02 - , Agenzia Nova, - Gli indicatori relativi all'andamento dell'economia cinese nel mese di aprile esibiscono una generale tenuta del ritmo di crescita, con una... , Cip,

Maltempo : SOS nubifragi dopo l’aprile più caldo Dal 1800 : Italia devastata dalla grandine e dai nubifragi che hanno colpito a macchia di leopardo da nord a sud, frutteti, ortaggi, pascoli, serre e campi di grano e mais. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che interessa la Penisola con tempeste di acqua e ghiaccio, dopo un mese di aprile in cui sono cadute il 55% di precipitazioni in meno e che si classifica come il piu’ caldo dal 1800, con una ...

Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al bioparco di Roma : “Tra il 25 Aprile ed il I Maggio 2018 il bioparco di Roma è stato visitato da oltre 30 mila persone, in Maggioranza famiglie, e nonostante il meteo sfavorevole”, dichiara il Presidente della Fondazione bioparco di Roma, Federico Coccìa, che sottolinea: “i numeri di questi giorni costituiscono un riconoscimento positivo del lavoro di squadra del bioparco di cui sono orgoglioso”. L'articolo Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al bioparco di Roma ...

Diplomati magistrali a rischio licenziamento in sciopero della fame Dal 28 aprile : “Continueremo a oltranza” : Da più di settantadue ore non mangiano e andranno avanti ad oltranza finché non arriverà un provvedimento che salvaguardi il loro posto di lavoro. Sono gli insegnanti Diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalla graduatoria ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso. Da sabato scorso si sono piazzati in viale Trastevere dove per disposizione delle autorità possono restare solo dalle 9 ...

Oroscopo Fanpage Dal 30 aprile al 6 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton : Fai un esercizio: approfitta della prima notte senza nuvole e cerca un posto da cui è possibile vedere le stelle. Rimani lì, fermo, in silenzio per qualche minuto con il naso in sù. Non ti servirà per imparare gli oroscopi o conoscere le stelle, ma ti ricorderà la grandezza e la piccolezza dell’essere umano.Continua a leggere

USA - Indice Fed di Dallas aprile sotto attese : Teleborsa, - L'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas continua ad espandersi anche se a un ritmo più lento rispetto alle attese, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas ...

USA - Indice Fed di Dallas aprile sotto attese : L'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas continua ad espandersi anche se a un ritmo più lento rispetto alle attese, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing ...

Westworld 2 su Sky Atlantic Dal 30 aprile - la rivolta è donna con Dolores e Maeve : anticipazioni e programmazione : Dopo l'ottimo debutto negli Stati Uniti e su HBO, in contemporanea in Italia, arriva Westworld 2 su Sky Atlantic stasera, 30 aprile, in versione doppiata. La seconda stagione della serie sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy è composta da 10 episodi e giunge a un anno e mezzo di distanza dal rilascio del primo fortunato capitolo. Sottotitolato The Door (La porta), Westworld 2 riparte dagli eventi accaduti nel finale di stagione. La ...

Vodafone Special prorogate e senza rincari se attivate Dal 18 aprile : Vodafone Special prorogate al 12 maggio e senza rincari. L’operatore rosso non applica il repricing se hai attivato una nuova linea a partire dal 18 aprile, per cui potrai attivare Vodafone Special minuti 30GB a 10,80€, mentre i nuovi clienti che hanno attivato una nuova tariffa Special prima del 18 aprile subiranno le rimodulazioni con aumenti fino a 1,49€. Inoltre, è possibile richiedere 2GB in 4G in regalo per un anno se dal 27 maggio ...

Tennis - Ranking ATP (30 aprile) : NaDal sempre al comando. Fognini numero uno - Cecchinato risale 33 posizioni : Non cambia nulla nelle prime dieci posizioni del Ranking ATP. Rafa Nadal continua a comandare e mantiene la sua leadership dopo l’undicesimo titolo a Barcellona. Lo spagnolo sa che non potrà perdere nessun match tra Madrid, Roma e Roland Garros se non vorrà lasciare nuovamente il primo posto a Roger Federer. Settimana molto importante in casa Italia. Fabio Fognini guadagna una posizione e resta il numero uno azzurro al 19° posto. Dietro di ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto Dal 30 Aprile al 6 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374...

Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto Dal 30 Aprile al 6 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno (disponibile alla numerazione LCN 318) ...

In Arte Patty | Speciale Patty Pravo | Rai Tre | Lunedì 30 aprile 2018 Dalle 21.15 : Andrà in onda questa sera, su Rai Tre, dalle 21.15, lo Speciale "In Arte Patty".prosegui la letturaIn Arte Patty | Speciale Patty Pravo | Rai Tre | Lunedì 30 aprile 2018 dalle 21.15 pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 01:34.