Da Maria Montessori a Gianni Rodari | i grandi maestri vivranno sotto lo stesso tetto

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ai miei alunni dico sempre: non fate sogni da tenere nel cassetto. Basta con questi desideri onirici. È ora di fare sogni da tirare fuori dal cassetto. Uno di questi l’avevo da tempo: dare un, una casa ai. L’ho ripensato mentre mi trovavo nei mesi scorsi in un quartiere difficile della periferia di Palermo a condividere la storia di altri insegnanti e bambini che vivono in luoghi dove esiste ancora l’analfabetismo. La nostra scuola continua a inventarsi metodi, parla di innovazione, di digitale, si riempie la bocca di inglesismi ma quando chiedo a qualche collega o a qualche preside se ha letto La pedagogia della lumaca di Gian Franco Zavalloni, Lettera a una professoressa di don Lorenzo Milani, Il Paese sbagliato di Mario Lodi o La grammatica della fantasia dio ancora se conosce Danilo Dolci,o Alberto Manzi, incontro qualche sguardo ...