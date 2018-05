Cuba | aereo si schianta dopo il decollo

Cuba : aereo con 104 passeggeri si schianta in fase di decollo a l'Avana : 20.37 - Il boeing 737 che si è schiantato oggi a Cuba poco dopo il decollo dall'aeroporto José Martí dell'Avana non sarebbe un vettore della Compagnia Cubana di Aviazione come era stato comunicato subito dopo l'incidente. Confermato invece che il boeing fosse diretto a Holguin, capoluogo della provincia omonima. Si teme un strage. I media locali parlano di almeno tre passeggeri che sarebbero sopravvissuti: soccorsi sono ora ricoverati in ...