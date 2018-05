Cuba | aereo passeggeri si schianta vicino all’Avana dopo il decollo | 105 i morti 

Cuba - AEREO SI SCHIANTA AL DECOLLO A L'AVANA : 110 MORTI/ Video : tre donne superstiti - sono gravi : CUBA , AEREO si SCHIANTA dopo DECOLLO a L'AVANA : è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente CUBA no ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:49:00 GMT)

Cuba : aereo di linea si schianta in fase di decollo a l'Avana. Media : "Tre superstiti" : 22.03 - Media Cubani parlano di tre superstiti a bordo dell'aereo caduto alla prima virata dopo il decollo dall'aeroporto de L'Avana, tutti sono in condizioni preoccupanti. Sul boeing che si sé schiantato oggi a Cuba c'erano non 104 ma 113 persone secondo le ultine informazioni. Non è si ancora capito se nell'incidente aereo siano coivolti italiani, l'Unita di crisi della Farnesina lavora freneticamente con la nostra ambasciata nella ...