Cuba | aereo passeggeri si schianta al decollo

Cuba - aereo si schianta dopo il decollo : L’Avana, 18 mag. (AdnKronos) – Un Boeing 737 si è schianta to ed è esploso poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale dell’Avana José Martí. A bordo 104 passeggeri. Secondo quanto dichiarato all’agenzia Prensa Latina da Mercedes Vázquez, direttore del Trasporto aereo Cuba no, si tratta di un volo della compagnia Damojh, che copriva la rotta L’Avana-Holguín. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze sono ...

Un aereo con 104 passeggeri a bordo è precipitato alle 12.08 locali (le 18.08 in Italia) subito dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana a Cuba, da dove era diretto a Holguín, nella parte orientale dell'isola: l'aereo era un Boeing 737 della