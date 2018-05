Cuba | aereo di linea si schianta in fase di decollo a lʼAvana Media | Tre

blogo

: #Cuba, aereo di linea si schianta subito dopo il decollo da L'Avana. Si tratta di un #boeing737 della compagnia aer… - RaiNews : #Cuba, aereo di linea si schianta subito dopo il decollo da L'Avana. Si tratta di un #boeing737 della compagnia aer… - repubblica : ?? LA PRIMA FOTO DALL'AEROPORTO DI CUBA Un aereo di linea, un #Boeing737 della compagnia Cubana de Aviaciòn, si è sc… - repubblica : ?? Un aereo di linea, un #Boeing737, si è schiantato dopo il decollo a #Cuba: era in partenza da L'Avana ed era dire… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) 22.03 -ni parlano di tre superstiti a bordo dell'caduto alla prima virata dopo ildall'aeroporto de L'Avana, tutti sono in condizioni preoccupanti. Sul boeing che si séto oggi ac'erano non 104 ma 113 persone secondo le ultine informazioni. Non è si ancora capito se nell'incidentesiano coivolti italiani, l'Unita di crisi della Farnesina lavora freneticamente con la nostra ambasciata nella capitalena.con 104 passeggeri siindi- Foto dei primi soccorsi20.58 - Ecco le foto dei primi soccorsi per i passeggeri dell'tosi oggi amostrate sull'account twitter di Cbs:UPDATE: A Boeing 737 operated by state airlinena crashed on takeoff from Jose Marti International Airport in Havana with 104 people on board https://t.co/eLTumRHSKR pic.twitter.com/sGb7F5z1JN— CBS News ...