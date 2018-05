Cuba | aereo con 104 passeggeri si schianta in fase di decollo a lʼAvana

blogo

: #Cuba, aereo di linea si schianta subito dopo il decollo da L'Avana. Si tratta di un #boeing737 della compagnia aer… - RaiNews : #Cuba, aereo di linea si schianta subito dopo il decollo da L'Avana. Si tratta di un #boeing737 della compagnia aer… - repubblica : ?? LA PRIMA FOTO DALL'AEROPORTO DI CUBA Un aereo di linea, un #Boeing737 della compagnia Cubana de Aviaciòn, si è sc… - repubblica : ?? Un aereo di linea, un #Boeing737, si è schiantato dopo il decollo a #Cuba: era in partenza da L'Avana ed era dire… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) 20.37 - Il boeing 737 che si èto oggi apoco dopo ildall'aeroporto José Martí dell'Avana non sarebbe un vettore della Compagniana di Aviazione come era stato comunicato subito dopo l'incidente. Confermato invece che il boeing fosse diretto a Holguin, capoluogo della provincia omonima. Si teme un strage. I media locali parlano di almeno treche sarebbero sopravvissuti: soccorsi sono ora ricoverati in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se a bordo dell'tosi ci fossero cittadini italiani, l'Unità di crisi della Farnesina è in stretto contatto con l'Ambasciata italiana all'Avana.#ÚltimaHora Primera foto del Boeing 737 dena de Aviación siniestrado hace minutos, luego de partir del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. ##lahabana @ReporteYa pic.twitter.com/FgcaWo0jVv— AeroNoticiasVE ⚠️ ...