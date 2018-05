Cuba | aereo con 104 passeggeri precipita dopo il decollo da L' Avana | Ci sono

Cuba : aereo con 104 passeggeri si schianta in fase di decollo a l'Avana : 20.37 - Il boeing 737 che si è schiantato oggi a Cuba poco dopo il decollo dall'aeroporto José Martí dell'Avana non sarebbe un vettore della Compagnia Cubana di Aviazione come era stato comunicato subito dopo l'incidente. Confermato invece che il boeing fosse diretto a Holguin, capoluogo della provincia omonima. Si teme un strage. I media locali parlano di almeno tre passeggeri che sarebbero sopravvissuti: soccorsi sono ora ricoverati in ...

Cuba - aereo si schianta al decollo a L'Avana. Più di 100 morti - tre sopravvissuti : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Tre passeggeri sono sopravvissuti all'incidente, e sono stati ricoverati in condizioni ...

Cuba - aereo di linea con 104 passeggeri si schianta dopo il decollo dall'Avana : tre superstiti Le prime immagini Video : E' precipitato poco dopo il decollo il jet bimotore Boieng 737 della Cubana de Aviacion decollato dal José Martí dall'Avana con 104 persone a bordo e diretto al Frank...

Cuba - aereo si schianta al decollo Video A bordo 104 persone : «Molte vittime»Foto : Si tratta di un Boeing 737 noleggiato per conto dell’operatore turistico locale Cubatur: era appena decollato dall'aeroporto dell'Avana

Aereo caduto a Cuba - schianto dopo decollo a L'Avana/ Video : giallo sulla compagnia - "ci sono vittime" : Cuba, Aereo si schianta dopo decollo a L'Avana: è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente Cubano ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:43:00 GMT)

Cuba - aereo precipita con 104 passeggeri : ci sono 3 superstiti : Tre passeggeri che viaggiavano sull’aereo caduto oggi poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana sono sopravvissuti all’incidente, e sono stati ricoverati in condizioni critiche. Lo rende conto Granma, organo ufficiale del Partito Comunista Cubano, nella sua edizione online. L'articolo Cuba, aereo precipita con 104 passeggeri: ci sono 3 superstiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Cuba - aereo di linea con 104 passeggeri si schianta dopo il decollo dall'Avana. «Molte vittime - solo tre superstiti» Le prime immagini Video : E' precipitato poco dopo il decollo il jet bimotore Boieng 737 della Cubana de Aviacion decollato dal José Martí dall'Avana con 104 persone a bordo e diretto al Frank...

Un aereo è precipitato a Cuba : Aveva 104 passeggeri a bordo ed era appena decollato dall'aeroporto di L'Avana: non ci sono ancora notizie sui morti The post Un aereo è precipitato a Cuba appeared first on Il Post.

Cuba - aereo si schianta dopo il decollo : L’Avana, 18 mag. (AdnKronos) – Un Boeing 737 si è schiantato ed è esploso poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale dell’Avana José Martí. A bordo 104 passeggeri. Secondo quanto dichiarato all’agenzia Prensa Latina da Mercedes Vázquez, direttore del Trasporto aereo Cubano, si tratta di un volo della compagnia Damojh, che copriva la rotta L’Avana-Holguín. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze sono ...

Cuba - aereo si schianta dopo il decollo : L’Avana, 18 mag. (AdnKronos) – Un Boeing 737 si è schiantato ed è esploso poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale dell’Avana José Martí. A bordo 104 passeggeri. Secondo quanto dichiarato all’agenzia Prensa Latina da Mercedes Vázquez, direttore del Trasporto aereo Cubano, si tratta di un volo della compagnia Damojh, che copriva la rotta L’Avana-Holguín. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze sono ...

Cuba - aereo di linea precipita a L’Avana : 104 passeggeri a bordo [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Cuba - aereo passeggeri si schianta vicino all’Avana dopo il decollo : Un aereo Boeing 737-200 della compagnia Cubana de Aviación si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto José Marti dell’Avana alle 12:08 (le 18:08 italiane). L’agenzia Prensa Latina ha parlato di «incidente» avvenuto vicino all’aeroporto internazionale, mentre fonti aeroportuali e testimoni hanno detto che un Boeing 737 diretto a Holguin (vo...

Cuba : aereo passeggeri si schianta al decollo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Un aereo con 104 passeggeri è precipitato a Cuba : Un aereo con 104 passeggeri a bordo è precipitato alle 12.08 locali (le 18.08 in Italia) subito dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana a Cuba, da dove era diretto a Holguín, nella parte orientale dell’isola: l’aereo era un Boeing 737 della The post Un aereo con 104 passeggeri è precipitato a Cuba appeared first on Il Post.