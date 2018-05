Cska Real Madrid Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Eurolega 2018 - i risultati. Cska Mosca e Real Madrid arpionano le Final Four di Belgrado : I russi hanno eliminato il Khimki grazie ad un canestro a 5" dalla fine di Higgins mentre il Real ha chiuso la serie con il Panathinaikos battendo i greci 89-82

Melli strabilia con il Fenerbahce : con Datome - sarà favorito sullo Zalghiris. L'altra semifinale è Real-Cska : C'è anche l'Italia alle final four di Eurolega, a Belgrado . Con il Fenerbahce di Nicolò Melli , 21 punti con soli 8 tiri, e di Gigi Datome , 5 punti e 3 rimbalzi in gara 4, della serie vinta sul ...

Basket - Eurolega 2018 : il Cska tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

Basket - Eurolega 2018 : il Cska tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

Basket - Playoff Eurolega 2018 : il Real Madrid vince e vede la Final Four. Il Khimki accorcia sul Cska : Proseguono i Playoff dell’Eurolega. Il Real Madrid si è portato sul 2-1 contro il Panathinaikos, stesso punteggio con cui il CSKA Mosca comanda sul Khimki, che stasera ha accorciato le distanze. Nella serata di Madrid, tutti gli occhi erano per il ritorno in campo di Sergio Llull, dopo l’infortunio subito con la Nazionale alla vigilia dell’Europeo. Lo spagnolo è risultato subito decisivo: 8 punti con 4 assist in 19 minuti, ma ...

Basket - Eurolega 2018 : il Cska va sul 2-0 con il Khimki - il Real pareggia con il Panathinaikos : Sono cominciate le gara-2 dei playoff di Eurolega. Il CSKA conferma la sua supremazia nel derby di Mosca contro il Khimki e si porta sul 2-0 dopo la vittoria casalinga per 89-84. Nell’altra serie, invece, il Real Madrid riesce ad espugnare OAKA per 89-82 e pareggia i conti con il Panathinaikos, ribaltando anche il vantaggio del fattore campo. Nonostante le assenze importanti di De Colo ed Hines, il CSKA Mosca riesce a trovare una vittoria ...

Basket - Eurolega 2018 : il Cska si impone nel primo derby - il Real Madrid crolla in gara-1 contro il Panathinaikos : Con le due partite inaugurali si è aperto il primo turno dei playoff dell’Eurolega 2017-2018. Otto squadre rimaste a contendersi prima l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa e successivamente il trono del Vecchio Continente. Molto equilibrato il primo match di giornata: il CSKA Mosca, che viene da un’ottima stagione regolare, ha dovuto lottare fino alla fine per imporsi sul Khimki nel derby della capitale ...