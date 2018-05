Crescono richieste di Btp Italia sul retail | calo da istituzionali

Succede all’Humanitas di Torino Ma in Inghilterra boom di richieste Crescono le opportunità all'estero : all’Humanitas Gradenigo di Torino per 5 posti da infermiere si presenteranno in 3. 000 candidati (per l’esattezza 2.839) alla data di preselezione del 22 maggio prossimo. Va in scena anche a Torino dopo altri casi simili (come lo scorso anno a Genova, oltre 12.000 candidati per 200 posti... Segui su affaritaliani.it

