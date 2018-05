wired

: Qualunque cosa succeda ... continuate a seguire la prima puntata di #Scanzonissima in onda questa sera su @RaiDue a… - Valerio_Scanu : Qualunque cosa succeda ... continuate a seguire la prima puntata di #Scanzonissima in onda questa sera su @RaiDue a… - QuartoGrado : Nel giorno della #festadellamamma dedicheremo la puntata di #QuartoGrado -La domenica al caso di Roberta Ragusa, un… - pcexpander : Cosa seguire al Wired Next Fest se ti interessa la scienza #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il2018 è un luna park dell’innovazione aperto a tutti ma è anche l’evento che permette ai veri appassionati di tecnologia, internet edi incontrare dal vivo i grandi protagonisti e capire in che direzione va il futuro. L’appuntamento per la sesta edizione milanese delva in scena da venerdì 25 a domenica 27 maggio ai giardini Indro Montanelli. Tutti gli eventi sono sempre consultabili nel programma online all’indirizzo https://2018-milano..it/programma/. Se laè la tua passione forte, e il motivo principale per partecipare dal vivo, ecco i principali protagonisti che prenderanno la parola nel corso dei tre giorni. Venerdì 25 maggio Allo Human Stage dalle 10.30 alle 11 l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas e il ricercatore, specializzato in ...