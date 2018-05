Cosa guardare in tv nel weekend tra streaming | satellite e digitale terrestre

gqitalia

(Di venerdì 18 maggio 2018) Gita fuori porta? Pare che questonon sia l’ideale… meglio preparare un bel piano b divano-relax-tv. La prima tentazione, almeno sabato, sarà il Royal Wedding di cui tutti parlano, ma i più finiranno per cedere a del più semplice binge watching. INTredici, seconda stagione (Netflix – dal 18 maggio) Nel 2017 si è segnalata come una delle serie dell’anno. Impossibile non guardarla e sentirla arrivare come un pugno allo stomaco. Perché, chi più e chi meno, tutti abbiamo subito una qualche forma di sopraffazione prima o poi. E come ha raccontato la violenza delle parole, dei fatti, dei vigliacchi, del gruppo, del gossip, dei social, sessuale, verbale, fisica, etc. la voce guida di Hanna, adolescente suicida che invece di lasciare una lettera ha consegnato i suoi ultimi pensieri a una serie di audiocassette rivolte a tutti i variamente responsabili di un ...