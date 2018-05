Corea | il passo del gambero

Nord Corea - Kim : summit con Trump storico passo per la penisola : NordCorea , Kim: summit con Trump storico passo per la penisola NordCorea , Kim: summit con Trump storico passo per la penisola Continua a leggere L'articolo NordCorea , Kim: summit con Trump storico passo per la penisola proviene da NewsGo.

Il passo storico di Kim sul confine della Corea divisa in due : È un giorno importante per la Corea (e non solo). Alle 9 e 30 del mattino del 27 aprile 2018, ora Coreana, l’1 e 30 in Italia, Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione militare che dal 1953 divide il Nord e il Sud della Corea. È la prima volta che un Kim, sempre loro hanno governato la parte settentrionale della penisola, fa il grande passo. Non in territorio sudCoreano, ancora, ma nella fascia demilitarizzata fra i due ...