"Il Movimento 5 Stelle approva ilper il Governo del Cambiamento". Così in un post sul blog Luigi Di Maio. "Più del 94% deglihanno detto sì alper il Governo del Cambiamento! C'è stata una grande partecipazione durante tutta la giornata. Come certificato dal Notaio che ha garantito la regolarità del voto hanno partecipato alla votazione su Rousseau 44.796 persone che ringraziamo una ad una. 42.274 hanno votato sì e 2.522 no", si legge sul Blog delle Stelle. "E' il momento del coraggio, avanti insieme".(Di venerdì 18 maggio 2018)