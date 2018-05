Contratto | Ue | per ora no comment

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima ... : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . 'Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa', ha detto il leader di Forza Italia ad Aosta per l'ultima ...

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati nel Contratto per esecutivo. Se gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...

Contratto di governo - Cottarelli : “Costi fino a 125 miliardi. Ma entrate per 550 milioni”. Di Maio : “Conti della serva” : Tra 108 e 125 miliardi euro. Nel dettaglio: da 108,7 a 125,7 miliardi. Sono i costi del Contratto di governo siglato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle calcolati dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli. Le coperture, invece, ammonterebbero solo a 550 milioni di euro. L’Osservatorio ha pubblicato online una tabella in cui analizza nel dettaglio i costi e le entrate delle varie misure. Numeri che hanno ...

Contratto M5S-Lega - Rousseau va in tilt per il voto online : Impossibile raggiungere il sito. Questo il messaggio che compare sugli schermi di chi sta cercando di collegarsi alla piattaforma Rousseau per votare il Contratto di governo stilato da M5S e Lega. ...

Governo - Berlusconi : “Preoccupato e deluso dal Contratto Lega-M5s”. E si mette a disposizione di Mattarella : “Ho 9 anni di esperienza” : Silvio Berlusconi arriva ad Aosta per la campagna elettorale in vista delle regionali di domenica e spara bordate sul leader della Lega Matteo Salvini e sul contratto di Governo stipulato con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. “Salvini – ha detto – non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega. La coalizione con un programma comune è assolutamente ...

Il Contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film : L'articolo Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Berlusconi : “Contratto? Molta distanza da Salvini - parla a nome suo. Preoccupato per giustizialismo M5s” : Il contratto definitivo tra Movimento 5 Stelle e Lega suscita in Silvio Berlusconi una “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono troppi punti opposti al contratto centrodestra, in alcuni punti sulla giustizia siamo nella direzione più giustizialista possibile e ci danno forti motivi di preoccupazione”. Il leader di Forza Italia, impegnato ad Aosta nel tour elettorale per le Regionali, si ...

Per cambiare l'Italia non basta un Contratto : Quel cambiamento tanto sbandierato infatti costerà decine di miliardi di euro : la flat tax arriva a costare 50 miliardi di euro all'anno , anche presumendo un'economia rivitalizzata ne rimarrebbero ...

