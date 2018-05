Contratto M5S-Lega | asili nido gratis solo per italiani | stranieri esclusi da aiuti per

Governo - al via voto online iscritti al M5s su Contratto con Lega : Al via la votazione online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, resterà aperto fino alle 20. "Alla fine - scrive Luigi Di ...

Governo - al via voto online del M5s sul Contratto. Chiusura alle 20 : #Iosononelcontratto. I Cinquestelle lanciano così il voto online degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sul contratto di Governo con la Lega:”Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice” – scrive il capo politico Luigi di Maio sul blog delle Stelle annunciando il voto. “Sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla ...

La parola agli iscritti M5S. Di Maio consegna il Contratto definitivo con la Lega al voto su Rousseau : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiuso e Luigi Di Maio passa la palla agli iscritti M5S, che saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau. "Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento". Lo annuncia Luigi di Maio sul blog delle Stelle. "Oggi - scrive Di Maio su Facebook - si è finalmente ...

La versione finale del “Contratto” M5S-Lega : È stata diffusa online e ora sarà sottoposta agli iscritti dei due partiti: il testo integrale The post La versione finale del “contratto” M5S-Lega appeared first on Il Post.

Governo - il nuovo Contratto Lega-M5s/ Da No a Sì Tav - Sud e Ue : Di Maio-Salvini - “noi no premier” : Governo, il Contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. Ultime notizie live(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:17:00 GMT)

Contratto di governo M5s-Lega : via al referendum online - sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

Cosa nel Contratto M5s-Lega ha spaventato a morte gli azionisti di Mps : Il ministro uscente dell'Economia, Pier Carlo Padoan, appena eletto proprio nel collegio di Siena, accusa Borghi, Lega e M5S di aver 'immediatamente creato una crisi di fiducia' su Mps, scrive il ...

Contratto M5s-Lega - ultimi ritocchi : tornano i lavori della Tav e in extremis spunta il Sud : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno depositato l'ultima bozza del loro "Contratto": abolito lo stop ai lavori della Tav e compare un paragrafo per il mezzogiorno

Flat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del Contratto Lega-M5s una "cialtronata" : Il contratto di Governo tra Lega e M5s prevede misure con un costo complessivo superiore ai 125 miliardi di euro, a fronte di coperture di soli 500 milioni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:56:00 GMT)DI MAIO-SALVINI/ Staffetta o rottura, l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale, di S. LucianoCARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. Annoni

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non c’è nessuna connessione con fuga di notizie su Contratto di governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

M5s-Lega - Travaglio : “Contratto? Molti punti convincono. Il problema sono coperture e cambiamenti continui” : “Contratto di governo M5s-Lega? A me convincono Molti punti, non è un brutto programma”. sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. “La riforma della legge Fornero” – continua – “ era attesa anche da ampi settori della sinistra, non soltanto dalla Lega e dal M5s. La domanda è: ci sono le risorse? Nel contratto le coperture non sono indicate. Riguardo al reddito di cittadinanza, manca ...

Tutte le pagine dell’ultima bozza del Contratto tra Lega e M5S : È la versione nota più recente e avanzata del programma del prossimo governo di coalizione The post Tutte le pagine dell’ultima bozza del contratto tra Lega e M5S appeared first on Il Post.

Contratto M5S-LEGA/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede : Il CONTRATTO di Governo tra Lega e M5s è quasi ultimato. Com'è da considerare l'ultima versione rispetto ai rapporti tra Italia e Ue?.

Contratto M5S-LEGA/ Frank Cimini : solo un 'patto elettorale' basato su legittima difesa e prescrizione : Il capitolo Giustizia, nel CONTRATTO di lavoro preparato da Lega e Cinque stelle, presenta forti contraddizioni e anche impraticabilità, secondo Frank Cimini. Ecco cosa ci ha detto