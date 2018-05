Contratto | Di Maio | «Via al voto online» Salvini lo pubblica | «Basta bugie»

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa. Di Maio : pronto a passo indietro su premier : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . Intanto Luigi Di Maio si dice pronto a fare un passo di lato. 'Ho sempre detto che se il problema sono io, sono disponibile a non fare io il ...

Contratto - Di Maio : «Via al voto online» : Il leader grillino annuncia che tutti gli iscritti potranno dare il loro gradimento. Berlusconi torna alla carica: «Nessuno meglio di me»|

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima settimana : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega. «Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa», ha detto il leader di Forza Italia...

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati nel Contratto per esecutivo. Se gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...

Di Maio difende il Contratto : «Fanno conti della serva ma i soldi ci sono» video : Aperta la consultazione sulla piattaforma Rousseau: andrà avanti fino alle 20 di oggi il voto online degli iscritti al Movimento. Nel weekend gli attivisti e portavoce M5S saranno nelle piazze italiane per spiegare ai cittadini i contenuti del documento

Contratto di governo - Cottarelli : “Costi fino a 125 miliardi. Ma entrate per 550 milioni”. Di Maio : “Conti della serva” : Tra 108 e 125 miliardi euro. Nel dettaglio: da 108,7 a 125,7 miliardi. Sono i costi del Contratto di governo siglato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle calcolati dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli. Le coperture, invece, ammonterebbero solo a 550 milioni di euro. L’Osservatorio ha pubblicato online una tabella in cui analizza nel dettaglio i costi e le entrate delle varie misure. Numeri che hanno ...

