Contratto di governo | il M5S ha dimenticato il Sud

Governo Lega-5stelle - primo sì al Contratto : ecco cosa succederà ora : Il consiglio federale della Lega si è espresso a favore del contratto di Governo frutto della trattativa con il Movimento 5 stelle. La conferma arriva dal parlamentare Alessandro Morelli...

Governo Di Maio-Salvini : Contratto soft dopo critiche Ue/ Accordo Lega-M5s - voto su Rousseau : ok dal Carroccio : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:25:00 GMT)

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Da ricalcolo vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Contratto di governo - l’ira dei No Tav. Lele Rizzo : “C’è molto scetticismo e domani ribadiremo la nostra autonomia” : “La manifestazione di domani ribadirà la massima autonomia del movimento NoTav. Negli anni abbiamo capito che governi amici sull’alta velocità non ce ne sono. Questo dei 5 stelle per molti era un governo buono… ad oggi, con quello che vediamo nelle stesure del Contratto di governo, c’è molto scetticismo e in questi casi il movimento No Tav ha sempre preso gli scarponi e cominciato a manifestare. E’ un dato di fatto ...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Governo : Lupi - Contratto cesto con sogni che sono più incubi : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Più che un contratto sembra un cesto in cui ognuno ha buttato dentro i suoi sogni, che per molti italiani corrispondono a incubi”. Lo afferma Maurizio Lupi, coordinatore di ‘Noi con l’Italia’. “Dopo anni di denuncia della partitocrazia -aggiunge- scopriamo che i famigerati caminetti oggi si chiamano comitato di conciliazione al quale, tra l’altro, viene assegnato un ...

Governo : Lupi - Contratto cesto con sogni che sono più incubi (2) : (AdnKronos) – “Un’ultima contraddizione da segnalare: non manca l’appello all’ambiente con il conseguente proposito di passare da diesel e benzina all’elettrico. è esattamente quello che succederebbe se si realizzasse la Tav Torino-Lione, che nell’arco di dieci anni toglierebbe 1.300.000 Tir, e i loro scarichi diesel, dai valichi del Frejus, del Bianco e di Ventimiglia. Ma i 5 stelle -conclude Lupi- con ...

Il Contratto di governo fa venire i brividi : E’ sorprendente, nonostante le attese fossero davvero misere, che certi errori si verifichino e continuino a verificarsi in modo così marchiano da far quasi pensare che lo si voglia fare. La sceneggiata del “contratto di governo” che dovrebbe consentire l’avvio di un nuovo esecutivo a guida leghista e grillina, con i leak di bozze e dei relativi contenuti fa quasi pensare alla volontà di capire le reazioni internazionali – sia quelle degli ...

Governo : Lupi - Contratto cesto con sogni che sono più incubi : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Più che un contratto sembra un cesto in cui ognuno ha buttato dentro i suoi sogni, che per molti italiani corrispondono a incubi”. Lo afferma Maurizio Lupi, coordinatore di ‘Noi con l’Italia’. “Dopo anni di denuncia della partitocrazia -aggiunge- scopriamo che i famigerati caminetti oggi si chiamano comitato di conciliazione al quale, tra l’altro, viene assegnato un ...

Contratto governo M5S-LEGA - DI MAIO “VOTO SU ROUSSEAU”/ Berlusconi “grande distanza con Salvini” : GOVERNO, il CONTRATTO M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:52:00 GMT)

Contratto di governo : flat tax - pensione di cittadinanza e gli altri punti salienti : "Con il governo M5S/Lega, i problemi di fondo dell'economia italiana, tra cui la bassa crescita, la scarsa flessibilità dei mercato del lavoro, l'inefficienza del sistema bancario e della pubblica ...

Contratto di governo - cresce il fronte del no nel M5s : ... il suo No lo motiva invece così: "Oggi mi si chiede di votare un Contratto di governo che non si sorregge su una idea di cambiamento paradigmatico della politica italiana, ma che vede una mediazione ...

Contratto di governo - voto online del M5s fino alle 20 : 'Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, lo firmerò ' ha scritto sul blog Di Maio. Il testo non prevede più né l'uscita dall'euro, né la cancellazione del debito, ma il punto più ...