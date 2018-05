: Governo, Delrio: “La bozza M5s-Lega è orribile. Comitato di conciliazione? Come il gran consiglio del fascismo” - fattoquotidiano : Governo, Delrio: “La bozza M5s-Lega è orribile. Comitato di conciliazione? Come il gran consiglio del fascismo” - chedisagio : ?? Grande scoop dell'@HuffPostItalia. Ecco il contratto (in bozza) tra @Mov5Stelle e @LegaSalvini. Sconsigliato ai… - Adnkronos : Delrio: 'Comitato Lega-M5S come gran consiglio fascismo' -

Ilfederale dellaha dato un sostanziale viaaldi governo con il Movimento 5 Stelle. La riunione, che non si è conclusa con una votazione formale, si sarebbe svolta in un clima "disteso e positivo", come riferito dal responsabile comunicazione del partito, Morelli. L'ultima parola sull'intesa è affidata comunque al responso della consultazione della base tramite i gazebo che saranno allestiti nelle piazze domani e domenica.(Di venerdì 18 maggio 2018)