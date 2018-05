Concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 | annunciati i live estivi | biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di venerdì 18 maggio 2018) Idinelsono finalmente ufficiali. L'artista romana è quindi pronta a tornare sul palco dopo il successo deiche ha tenuto a supporto di Combattente, disco di inediti che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017.Desiderosa di tornare sul palco,ha quindi annunciato pochiesclusivi per la prossima estate, che terrà nei mesi di luglio e agosto. Prevista l'esecuzione dei suoi più grandi successi, ma anche dei brani che ha voluto inserire in Combattente, che ha rilasciato in una nuova versione dopo la partecipazione a Sanremo nel quale è arrivata al 2° posto con Che sia benedetta. Immancabile la presenza della sua band, con Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla ...