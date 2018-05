Con Europe on the Move la UE punta a salvare 10 000 vite

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del Contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Pallamano femminile - Qualificazione Europei 2018 : le Convocate dell’Italia per le sfide a Polonia e Montenegro : L’Italia è pronta per affrontare la Polonia e il Montenegro nelle ultime due partite del torneo di Qualificazione agli Europei 2018 di Pallamano femminile. Purtroppo la nostra Nazionale non ha alcuna speranza di qualificarsi alla rassegna continentale ma cercherà di onorare al meglio il doppio appuntamento (31 maggio a Montesilvano e 2 giugno a Podgorica). Le ragazze di Riccardo Trillini, che dopo queste due partite guarderanno ai Giochi ...

Epidemia di Ebola in Congo : la Commissione Europea pronta a inviare medici : Il commissario agli Aiuti umanitari ha reso noto, in occasione di una conferenza stampa, che l’Unione Europea è pronta a mobilitare immediatamente il Corpo sanitario europeo per tentare di contenere l’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo. “La lezione dalla precedente crisi è che non possiamo essere compiacenti sull’Ebola. Il nostro obiettivo è contenere il virus, e con i nostri ...

Monza e Brianza - rilancio del territorio e fondi europei : duecento imprenditori all'inContro Con il vicepresidente di Regione Lombardia ... : La Lombardia conta circa 10 milioni di abitanti con oltre 830 mila imprese, una dato unico al mondo che sottolinea l'importanza e il valore del nostro capitale umano. - Ha detto il vicepresidente di ...

Notte Europea dei Musei : ecco i siti di Salerno e Avellino che aderisCono all’iniziativa : La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione dell’iniziativa Notte Europea DEI Musei & FESTA DEI Musei, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevista per il 19 e 20 maggio, ha organizzato con la partecipazione di Province, Comuni, Diocesi e Associazioni del territorio le aperture straordinarie di Musei e aree archeologiche a Salerno e ...

Otto miti sulle sanzioni imposte dall’Unione Europea nei Confronti della Russia : Spesso si sente dire, anche da parte dei politici italiani, che le sanzioni imposte dall'Unione Europea nei confronti della Russia sono inutili e dannose per l'economia dell'Italia. Gli esperti parlano addirittura di perdite che ammontano a miliardi di euro, nella speranza che tali misure restrittive vengano ritirate. A riguardo, sorge spontanea la domanda sull'opportunità o meno di tali sanzioni.MITO 1: Le sanzioni europee contro la ...

Europeo U17 – La giovane Italia Continua ad incantare - gli azzurri stendono il Belgio e volano in finale : Grazie ai gol di Gyabuaa e Vergani, l’Italia batte il Belgio e stacca il pass per la finale del Campionato Europeo Under 17 L’Italia Under 17 batte il Belgio 2-1 e vola alla finale del Campionato Europeo di categoria. A regalare il successo agli azzurrini all’Aesseal New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra, i gol di Manu Gyabuaa al 31′ e di Eduardo Vergani al 71′, per il Belgio rete di Yorbe Vertessen al ...

Nordic Game Conference 2018 : il 23 maggio parte la "principale Conferenza europea dedicata ai videogiochi" : Anche all'interno del territorio europeo gli eventi dedicati al mondo dei videogiochi sono diversi e parecchi davvero molto interessanti per gli appuntamenti e le iniziative organizzate. Nel corso degli anni la Nordic Game Conference si è ritagliata un ruolo sempre più importante, arrivando anche a definirsi come la "principale Conference europea dedicata ai videogiochi".Tra pochi giorni e in particolare il 23, 24 e 25 maggio ci sarà spazio per ...

Boxe – Europei elite femminili : tutto pronto a Sofia - si parte il cinque giugno Con la cerimonia d’apertura : L’Asics Arena di Sofia ospiterà l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno Sarà l’Asics Arena di Sofia a ospitare l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno. La competizione si aprirà ufficialmente il giorno 5 con il peso ufficiale, i sorteggi, la cerimonia di apertura e i primi match della fase preliminare, che durerà fino al giorno 9. Il 10 ci sarà ...

All'Unitus c'è Antonio Tajanai. Si parla di eConomia e cittadini europei : ... che giunge alla conclusione dei corsi di studio del Dipartimento di economia, Ingegneria, Società e Impresa che affrontano le tematiche connesse al rapporto tra economia e Europa; su questo ...

Migranti - allarme del commissario europeo : 'Maxi barConi dalla Tunisia' : IL RAPPORTO ROMA Cambiano le rotte degli arrivi verso l'Europa, per l'Italia aumentano in particolare gli arrivi dalla Tunisia, e cambia il clima attorno ai paesi del sud dell'Unione. Con il rischio ...

Golf - cresce l’attesa per il 75° Open d’Italia : tutto pronto per il seCondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

Battello Con motore ibrido per il Sebino - primo in lago europeo : Milano, 16 mag. , askanews, Il primo lago europeo a poter vantare un Battello a propulsione ibrida in servizio sulle proprie acque sarà il Sebino. La motonave 'Predore', prodotta da un cantiere di ...

Tiro Con l’arco – European Youth Cup : bene gli azzurrini - tutti alle eliminatorie : La prima prova degli European Youth Cup a Rovereto dal 14-19 maggio vedrà tutti gli azzurrini alle eliminatorie Terminato il primo giorno di gare a Rovereto per la prima tappa di Youth Cup. Italia subito in evidenzia, tutte gli arcieri, sia nell’individuale che nelle squadre volano agli scontri diretti dopo le 72 frecce di qualifica. Domani le prime medaglie con le eliminatorie e finali del mixed team. La competizione verrà trasmessa in ...