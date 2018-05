Commercio | Trump scettico | Dubito che le trattative con la Cina abbiano successo

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...

Germania : Commercio in calo - stime negative. Pesano le tariffe di Trump : Gli ultimi dati commerciali confermano che l'economia tedesca ha avuto un inizio debole per il nuovo anno. Sia le esportazioni che le importazioni hanno avuto un impatto inaspettato in febbraio. Le ...