Comincia il week-end decisivo | o si fa il governo o si torna alle urne Forse

Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 12-13 maggio : Leone voglia di ri Comincia re - gli altri segni? : Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Grande rivalsa per il Leone , Vergine un po' indeciso, Sagittario altrettanto, Capricorno ferite ancora aperte.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:47:00 GMT)

Design week finita? Per gli addetti ai lavori Comincia adesso. E Pierre Cardin celebra 70 anni di carriera agli Arcimboldi : Finita la Design week? Macché, c’è chi si è messo subito al lavoro. E’ Gilda Boiardi, madre e madrina del Fuori Salone, catalizzatore multi-eventi. E’ lei, direttrice storica di Interni, il primo mensile di Design in Italia, ad averlo inventato. Per l’esattezza nel ’90, precisa: “Il Salone in quel anno cambiò calendario e da settembre si spostò ad aprile. Cosa fare, mi rivolsi ad alcune gallerie di amici, un gruppo di sognatori, e così nacque il ...