Cittadinanza onoraria Verona a Elkjaer

Palermo : Cittadinanza onoraria a 82 bambini stranieri (2) : (AdnKronos) - Presente alla cerimonia anche il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando che ha ricordato come siano migliaia i bambini nati a Palermo da genitori stranieri . "Si tratta di una iniziativa simbolica molto importante - ha sottolineato - Una ulteriore manifestazione per far si

Ciclismo : Israele dà la Cittadinanza onoraria a Gino Bartali. Quest’oggi la cerimonia : Gino Bartali, per tutti “Ginettaccio”, non è stato solo il più grande scalatore della storia del Giro d’Italia capace di infiammare le folle e parte del racconto omerico del pedale, per l’eterna sfida con il rivale Fausto Coppi. Un atleta infinito, dotato di cuore e gambe eccezionali, capace di vincere tre volte il Giro d’Italia e due volte il Tour de France. Specie quella vittoria in “Giallo” del ...