Ciclismo – La UAE Team Emirates cerca rinforzi di spicco | ecco i principali candidati

(Di venerdì 18 maggio 2018) La UAEha intenzione di rafforzarsi nella prossima stagione:tutti i ciclisti che potrebbero passare alla squadra di Saronni Dopo gli acquisti di Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff nella passata stagione, la UAEha voglia di rinforzarsi ulteriormente. La squadra emiratina ha intenzione di ingaggiare altri ciclisti per essere competitiva nel 2019. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’ Carlo e Beppe Saronni e Mauro Gianetti stanno analizzando le situazioni contrattuali di Simon Yates attuale maglia rosa e leader della Mitchelton Scott, Richie Porte, Alberto Bettiol, Greg Van Avermaet e Damiano Caruso della BMC. La situazione all’interno della squadra americana è molto precaria e Jim Ochowicz, manager della BMC, non ha ancora trovato uno sponsor tecnico per sistemare le finanze del. La UAEpotrebbe ...