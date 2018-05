Ciclismo | il Team Bianchi Countervail pronto a correre la seconda prova di Coppa del Mondo

Ciclismo – La UAE Team Emirates cerca rinforzi di spicco : ecco i principali candidati : La UAE Team Emirates ha intenzione di rafforzarsi nella prossima stagione: ecco tutti i ciclisti che potrebbero passare alla squadra di Saronni Dopo gli acquisti di Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff nella passata stagione, la UAE Team Emirates ha voglia di rinforzarsi ulteriormente. La squadra emiratina ha intenzione di ingaggiare altri ciclisti per essere competitiva nel 2019. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’ ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - svelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...

Ciclismo - dal Team Sky sette milioni di euro per la difesa di Froome Video : Sembra ancora lontano da una soluzione il caso Froome [Video]. Sono passati ormai più di sette mesi da quando il capitano del #Team Sky fu trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato durante la scorsa Vuelta Espana. A Froome fu riscontrato un valore di salbutamolo, un farmaco usato contro l’asma, doppio rispetto al consentito. Da allora il caso non è arrivato ad una sentenza e si sta ancora trascinando tra una serie di perizie ...

VIDEO – Ciclismo : creato un campus per gli atleti del Team Sunweb : Il Ciclismo resta uno degli sport che, con il passare degli anni, va sempre più a rivoluzionarsi. Una delle squadre che è più all’avanguardia (e ha già iniziato ad ottenere i frutti con il Giro d’Italia vinto da Tom Dumoulin lo scorso anno) è il Team Sunweb: la compagine tedesca sta costruendo a Sittard, città al confine fra Paesi Bassi e Germania, il Keep Challenging Center. Si tratta di un vero e proprio campus per gli atleti: ...

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : il DS del Team Sky svela i possibili avversari di Chris Froome : Matteo Tosatto, DS del Team Sky, analizza i possibili avversari di Chris Froome per il Tour of The Alps, corsa valida per la Ciclismo Cup Fabio Ferrari/LaPresse Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel ...

Ciclismo - Boonen difende Froome e il Team Sky Video : Ennesimo capitolo del caso relativo a Chris Froome. Da quando il corridore del Team Sky è stato trovato positivo al salbutamolo, durante l'ultima Vuelta Espana, si sono suste le dichiarazioni di ex ciclisti, di esperti del settore e di altre personalita' del mondo del #Ciclismo riguardo a questa spinosa vicenda. L'ultimo, in ordine di tempo, ad aver espresso la sua opinione in merito è stato Tom Boonen, campione del mondo nel 2005 e vincitore di ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix - tragedia Goolaerts : il team chiede il silenzio : team - Nella squadra lavora anche il belga Niels Albert, due volte campione del mondo di ciclocross, costretto al ritiro nel 2014 per problemi cardiaci. Goolaerts era di Heist-op-den-Berg, nella zona ...

Ciclismo : doppia frattura alla spalla per Egan Bernal - stop forzato per il colombiano del Team Sky : Davvero tanta sfortuna. Uno dei corridori più sorprendenti in questo inizio di 2018, il colombiano del Team Sky Egan Bernal, che ha dimostrato in salita di essere praticamente alla pari con tutti i migliori scalatori al mondo (compresi i vari Valverde e Quintana), sarà costretto ad uno stop a causa di una doppia frattura alla spalla. Il referto medico, infatti, dopo la brutta caduta alla Vuelta di Catalogna parla di una frattura della ...

Ciclismo- Rinnovo importante in casa Team Sky : un big prolunga il contratto : Gianni Moscon rinnova il contratto col il Team Sky fino al 2020 e svela parte del suo programma per le 'classiche del Belgio' LaPresse/Fabio Ferrari Gianni Moscon, campione italiano a cronometro, ...

Ciclismo - Gianni Moscon rinnova con il Team Sky fino al 2020! Ora si punta alle Classiche del Nord : Gianni Moscon proseguirà la propria avventura con il Team Sky. Lo squadrone britannico, infatti, ha dato seguito alla volontà di proseguire il rapporto con il forte ciclista trentino e gli ha così rinnovato il contratto fino al 2020. Il 23enne, come riporta la Gazzetta dello Sport, continuerà dunque a militare per la corazzata con l’obiettivo di continuare a crescere e di diventare un punto di riferimento nei prossimi anni. Per le grandi ...