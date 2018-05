Ciclismo – Giro di California | Sagan impressionato da Gaviria | “impossibile superarlo”

sportfair

: An historic day: it’s the first ever Grand Tour stage win for Ecuador | Una girnata storica per il ciclismo ecuador… - giroditalia : An historic day: it’s the first ever Grand Tour stage win for Ecuador | Una girnata storica per il ciclismo ecuador… - giroditalia : The Maglia Rosa: made with Sitip fabrics by Castelli Cycling, you can find it on Giro Store | Realizzata con i tess… - BancaMediolanum : 'Non sono un tifoso ma ho dei #ricordi bellissimi di #Pantani. Il #ciclismo è simbolo di forza: ce ne vuole tantiss… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Peter, campione del mondo in carica,dalla straordinaria prestazione realizzata da Fernandonella quinta tappa deldiLa quinta tappa deldiè stata vinta da Fernando, giovane corridore della Quick Step Floors. Il colombiano ha battuto Caleb Ewan della Mitchleton Scott e ancora una volta Peterdella Bora Hansgrohe. AFP PHOTO / JEFF PACHOUD LaPresse Il Campione del Mondo in carica non è riuscito per l’ennesima volta a vincere una frazione adatta alle sue caratteristiche. Una situazione un po’ anomala per lo slovacco che non ha ancora dato un sussulto in questa edizione deldi. Il ciclista della Bora Hansgrohe ha analizzato la sua prestazione: “è stata un’altra tappa veloce aldi, molto più calda degli altri giorni: la squadra ha lavorato duramente per colmare ...