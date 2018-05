Ciclismo | ecco i prossimi appuntamenti della Biesse Carrera

Ciclismo – La UAE Team Emirates cerca rinforzi di spicco : ecco i principali candidati : La UAE Team Emirates ha intenzione di rafforzarsi nella prossima stagione: ecco tutti i ciclisti che potrebbero passare alla squadra di Saronni Dopo gli acquisti di Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff nella passata stagione, la UAE Team Emirates ha voglia di rinforzarsi ulteriormente. La squadra emiratina ha intenzione di ingaggiare altri ciclisti per essere competitiva nel 2019. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’ ...

Ciclismo : ecco formazione della NIPPO Vini Fantini Europa Ovini per il Tour of Japan : Ufficializzata la squadra della NIPPO Vini Fantini Europa OVini per il Tour of Japan, corsa a tappe in programma dal 20 al 27 maggio È ufficiale la formazione per uno degli appuntamenti stagionali più importanti per il team Italo-Giapponese che affronterà la gara di casa con un roster di alto livello, alla ricerca del bis dei successi ottenuti nel 2017. Al via il capitano del team Marco Canola, vincitore di 3 tappe e della maglia a punti ...

Ciclismo – Lorenzo Rota si ritira dal Giro di Norvegia : ecco cosa è successo al giovane azzurro : Lorenzo Rota, giovane ciclista della Bardiani CSF, si è ritirato dal Giro di Norvegia. ecco cosa è successo al ciclista italiano Giro di Norvegia molto sfortunato per Lorenzo Rota. Il corridore della Bardiani CSF ieri è rimasto coinvolto in una brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo della prima tappa a Horten, con il gruppo lanciato a tutta velocità per lo sprint finale. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto in ...

Occhiali da Ciclismo - Oakley e non solo. Ecco i migliori modelli consigliati da professionisti ed esperti - Ciclismo : Con sede a Milano, ha avuto la possibilità di collaborare con Alberto Tomba, Kristian Ghedina, Bode Mille e Lindsey Vonn per gli sport invernali, per poi sviluppare la tecnologia legata al mondo del ...

Ciclismo - ecco perché i cicloamatori non devono pedalare alle cadenze di Froome Video : Gli scatti ad altissima frequenza di pedalata di Chris Froome [Video] sono una delle immagini più simboliche degli ultimi anni di grande #Ciclismo. Il campione del Team Sky ha portato fino all’estremo un modo di pedalare che si era gia' fatto strada dai tempi di Miguel Indurain e poi nell’era di Lance Armstrong. L’ormai classica “frullata” di Froome non è però un modello da re ed imitare per i cicloamatori che spesso cercano d'emulare i campioni ...

Ciclismo : Tom Dumoulin - ecco cosa ha causato i problemi intestinali al Giro Video : Quella di #Tom Dumoulin che si ferma a bordo strada per un bisogno fisiologico è rimasta una delle immagini più curiose della passata stagione di #Ciclismo. Il campione olandese perse un paio di minuti per quell’improvviso malessere durante la tappa dello Stelvio, rischiando di compromettere tutta la sua corsa. Per non lasciare nulla al caso Dumoulin ha voluto approfondire quanto gli capitò in quella giornata, arrivando a trovare finalmente le ...

Ciclismo : ecco le squadre convocate dalla Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per i prossimi appuntamenti : Svelate le squadre della Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per il Gran Premio Adria Mobil, Giro del Belvedere e Giro del Belvedere, corse in programma l'1 e il 2 aprile Intenso il programma della ...