Ciclismo | Alberto Contador stronca Froome e Aru

Blastingnews

: @albertocontador nessuno riuscirà mai a farmi appassionare al ciclismo quanto te, grazie Alberto??????????? - loria_davide : @albertocontador nessuno riuscirà mai a farmi appassionare al ciclismo quanto te, grazie Alberto??????????? -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Dalle pagine della Gazzetta dello Sportha dato una lettura molto critica alle prestazioni di VIDEOFabio Aru VIDEOe Chrisin questa prima meta' del Giro d’Italia. I capitani di UAE Emirates e Team Sky sono entrambi ad oltre tre minuti di ritardo in classifica dalla maglia rosa Simon Yates, quando invece erano partiti tra i principali favoriti per la vittoria finale.si è mostrato molto scettico sulle possibilita' dei due ex colleghi, spiegando che non è stato un semplice momento di difficolta' a metterli così lontani dalla corsa per la vittoria.: ‘Non è il Fabio Aru del 2015’VIDEOaveva dimostrato grande stima per Fabio Aru negli scorsi anni. Il fuoriclasse spagnolo aveva dovuto fare i conti con un giovane Aru nel Giro d’Italia 2015, quando fu messo in difficolta' dalla forza della Astana nelle ultime tappe. Lo ...