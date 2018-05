«Ci sono solo due cose che voglio dirvi» | il discorso di Michael Keaton ai laureandi è

Chiuso il contratto - sono 40 pagine Mattarella : valuterò solo il testo finale : Governo Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da Affaritaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede Segui su affaritaliani.it

RITA DALLA CHIESA RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ "sono a pezzi" : un dolore alleviato solo dal lavoro : RITA DALLA CHIESA RICORDA FABRIZIO FRIZZI e la feRITA è ancora aperta: “Sono a pezzi, per fortuna il lavoro mi dà serenità!” e dopo Forum rivela per qualche motivo è andata via.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:22:00 GMT)

Harry e Meghan - questo è vero amore. Mancano quattro giorni e i fan sono già accampati : “Via solo per il bagno” : Il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno a Windsor sabato 19 maggio, eppure i fan della monarchia sono già accampati fuori dal castello con bandiere inglesi e immagini dei futuri sposi. “Da qui ci muoviamo solo per andare in bagno. È un posto splendido: vedremo la carrozza con Harry e Meghan”. L'articolo Harry e Meghan, questo è vero amore. Mancano quattro giorni e i fan sono già accampati: “Via solo per il bagno” ...

Licei musicali - violino e contrabbasso sono per pochi : “Accesso solo per chi sa già suonare bene gli strumenti” : Chi pensa di imparare a suonare uno strumento iscrivendosi al liceo musicale può appendere il violino o il contrabbasso al chiodo. Un decreto, il numero 382 firmato l’11 maggio scorso dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, ha alzato l’asticella per gli studenti interessati a questo corso. Potranno accedervi, infatti, solo gli allievi che sanno già suonare bene uno strumento. A fissare i paletti è l’articolo numero otto del provvedimento ...

Vittorino Andreoli : "Siamo la società dell'homo stupidus stupidus stupidus. Oggi solo gli imbecilli possono essere felici" : "Viviamo in una società dominata dalle frustrazioni. La sensazione prevalente è quella di trovarsi in un ambiente in cui ci si sente esclusi, ci si sente insicuri, si ha paura. Si accumula così la frustrazione, che poi diventa rabbia. E la rabbia sa a cosa porta? Porta alla voglia di spaccare tutto. Il nostro tempo non è violento, è distruttivo".Vittorino Andreoli, noto psichiatra e prolifico scrittore, ...

Qualche Offertina su GearBest c’è sempre. Ma solo le migliori sono Qui : Tantissime le offerte presenti su GearBest e noi abbiamo selezionato solo le migliori con decine di prodotti Xiaomi, smartphone e gadget per tutti i gusti Abbiamo selezionato le migliori offerte GearBest Su GearBest sono predenti decine e decine di offerte e ogni giorno lo store Cinese mette in rassegna una serie incredibile di offerte e promozioni per tutti […]

MotoGp – Iannone sostituto di Dovizioso in Ducati? Il pilota della Suzuki fa chiarezza : “adesso sono solo chiacchiere” : Andrea Iannone si è soffermato sulle voci che vorrebbero un suo ritorno in Ducati, etichettandole come semplici chiacchiere La trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso continua senza sosta, ma in casa Ducati la situazione comincia a farsi davvero pesante. Le discussioni sembrano essersi arenate dopo i due rifiuti del pilota italiano alle ultime offerte del team di Borgo Panigale, che ha deciso di fissare una dead line per il prossimo Gp del ...

Adesso lo certificano i numeri : i migranti sono solo un costo : I numeri parlano chiaro: i migranti non sono un guadagno. O almeno non lo sono per come ce l'hanno sempre raccontata. La favoletta "ci pagheranno le pensioni", per quanto formalmente corretta, non tiene infatti conti di altri fattori. Come le spese mediche per gli immigrati (anche irregolari).Andiamo con ordine. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, realizzato dal centro studi di Alberto Brambilla, è vero che il saldo tra ...

Sono 35 anni che a scrivere di me sono solo uomini : A volte sento di non poterne più di insistere, ma non mi capacito di come certi aspetti di questo lavoro rimangano un dominio maschile. Leggi

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio : "Aida? Le vere star sono altre" E a Bobby Solo... : Prosegue, a distanza, il duello tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello 15. In un'intervista, rilasciata al settimanale Nuovo (forse prima della riappacificazione in diretta tv), il cantautore ha fatto un ritratto esaustivo della sua ormai ex rivale, a cui ha offerto addirittura di prendere parte al suo prossimo videoclip musicale in qualità di protagonista: E' una ...

Cagliari - ex bidella accusata di pedofilia si suicida : “sono innocente. La gente sa solo giudicare” : “Sono innocente”. Ha lasciato un biglietto proclamando la sua innocenza, poi si è tolta la vita. Una bidella, sotto inchiesta per pedofilia, non ha retto un’accusa così infamante dopo quarant’anni di lavoro tra i bambini delle scuole materne di Sestu, un paese in provincia di Cagliari. Come riporta l’Unione Sarda, la donna, 64 anni, in pensione da due, aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini che ...

Doppie poltrone - non solo D’Alfonso : i parlamentari incompatibili sono 11. Ma si dimette uno solo : gli altri aspettano : Non c’è solo il senatore-governatore dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso che nonostante un parere del Servizio legislativo della Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i reiterati appelli delle opposizioni a lasciare l’incarico di presidente della giunta, resta incollato alla doppia poltrona. sono, infatti, 153 i collezionisti di incarichi seduti tra gli scranni del nuovo Parlamento. Dieci di loro versano (o potrebbero ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

MotoGP - Marc Marquez punge Valentino Rossi : “Ci sono piloti che sfruttano il proprio potere mediatico per cose che riguardano solo la pista” : Marc Marquez è in gran forma in sella alla sua Honda. Il campione del mondo ha ottenuto il secondo successo consecutivo a Jerez de la Frontera (Spagna), conquistando la vetta della graduatoria generale del Mondiale 2018 di MotoGP ed approfittando al meglio dell’incredibile carambola, del 18° giro della corsa andalusa, che ha visto coinvolti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa. La Direzione Gara, come è noto, ha deciso di non ...