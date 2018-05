Chrome cambia gli avvisi di sicurezza Cosa c' è da sapere

agi

(Di venerdì 18 maggio 2018) Google ha annunciato novità nel modo in cui mostrerà sul suo browser Chrome i siti web protetti da cifratura. Fino ad ora le pagine web protette dal protocollo HTTPS (HTTP Secure, cioè “HTTP Sicuro”, perché crea un canale di comunicazione sicuro rispetto a HTTP) sono indicate con l’immagine di un lucchetto e il termine “Sicuro” nella barra degli indirizzi. Ma in futuro, a partire dal rilascio della versione di Chrome 69 a settembre, la parola Sicuro sparirà (così come l’attuale colorazione in verde). Ecco uno schema qua sotto, come è ora in Chrome 67 e come sarà in Chrome 69: La ragione, secondo le dichiarazioni della manager di prodotto Emily Schechter contenute nel blog Chromium, è che ormai una larga parte del traffico web passa per HTTPS, e quindi non sarebbe più necessario ...