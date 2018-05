“Chirurgia selvaggia” Dal reality alla sala operatoria | un attimo Criticata a più non

caffeinamagazine

(Di venerdì 18 maggio 2018) Quando l’abbiamo conosciuta era molto diversa da quella che è diventata oggi. I fan delshow di Mtv Geordie Shore la ricordano molto bene per il suo carattere scoppiettante, ma anche perché ai tempi del programma si era lasciata parecchio andare con un altro concorrente. Ma a parte il carattere esuberante Charlotte Crosby l è passatastoria per le sue forme decisamente abbondanti. Nonostante ciò, a 28enne britannica ha sempre indossato vestiti succinti e bikini quasi inesistenti. Poi ha fatto una dieta drastica e ha fatto amicizia con un chirurgo plastico. Fatto sta che è diventata irriconoscibile, sui social è sempre più seguita e ogni red carpet e buono per mostrarsi in tutto il suo rinnovato splendore. Oggi la ragazza è felicemente fidanzata con Joshua Ritchie, con il quale di recente si è concessa una breve vacanza al mare. Naturalmente, non ha potuto fare a meno ...