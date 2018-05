Chirurgia | gli esperti | “Fratture e protesi di spalla in aumento”

Farmaci - l’allarme degli anestetisti : “Gravi reazioni allergiche ad antibiotici in Chirurgia ” : Farmaci salvavita, scudo contro pericolosi batteri. Ma gli antibiotici possono anche essere all’origine di gravi reazioni allergiche , particolarmente insidiose nel caso di un paziente sottoposto a intervento chirurgico. A sostenerlo è il Royal College of Anaeshetists GB, secondo cui sono in aumento i pazienti che affermano di essere allergici alla penicillina, e che dunque prima di un intervento vengono trattati con altri antibiotici , ben ...

Tra i cinesi è Chirurgia plastica mania : tutte vogliono la “wang hong face” - il volto come le star di internet : “L’attrice Lucy Liu? In Cina faticherebbe a trovare marito: gli zigomi alti non piacciono per niente” parola dei chirurghi plastici cinesi intervenuti a Firenze al 6° congresso dell’Associazione Italiana di chirurgia plastica Estetica (Aicpe). “I canoni di bellezza cinesi sono molto diversi da quelli occidentali, da loro tutti vogliono la “wang hong face”, ossia un volto come quello delle superstar di internet” dice il presidente uscente di ...