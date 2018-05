Chi è il 17enne fermato per la strage nella scuola di Santa Fe : Dimitrios Pagourtzis, studente della stessa scuola della tragedia, è un giovane che sembra ossessionato dalle armi. Sui suoi canali social appaiono continui richiami al tema e abbigliamento simile a quello che secondo alcuni testimoni indossava all'assalitore. fermato anche un altro suo coetaneo.Continua a leggere

Si sChianta contro un'auto su uno scooter rubato : muore 17enne : MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino, risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è avvenuto ieri ...

Posta foto in cui mostra il dito medio ai carabinieri - 17enne risChia multa di 5 mila euro : I carabinieri di Desio lo stavano tenendo d'occhio. Solo poche settimane fa lo avevano denunciato per atti di bullismo e rapina contro un coetaneo, malmenato e alleggerito del portafogli. E da quel ...

Dito medio ai carabinieri su WhatsApp - 17enne di Monza risChia multa fino a 5mila euro : Denunciato per vilipendio: la foto è finita in mano ai carabinieri di Desio che lo hanno indagato. Aveva precedenti di polizia per atti di bullismo e rapina

Moto contro camion - grave centauro 17enne : risChia di perdere una gamba : Giugliano. grave incidente in via Arco Sant'Antonio, scooter contro camion: centauro 17enne in pericolo di vita. È quanto successo intorno alle 17:00 nella strada che porta a Parete dove un centauro ...

Monte Rosa - alpinista 17enne precipita in un crepaccio : morto sotto gli ocChi del padre : Un adolescente giapponese è morto cadendo in un crepaccio profondo 12 metri sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa. Il giovane, residente nel Canton Zurigo in Svizzera, era partito da Zermatt in compagnia del padre: i due avevano attraversato l'impegnativo ghiacciaio di Gornergletscher con ramponi e piccozza.Continua a leggere

Scarpe da 2000 dollari - picChiato e derubato un 17enne. Poi i malviventi le rivendono : telecamere registrano tutto : La polizia è a caccia di tre giovani che nella giornata di sabato hanno avvicinato un 17enne per rubargli un paio di Scarpe Air Jordan da 2mila dollari. La scena è stata ripresa da alcune telecamere private nel Queens, quartiere di New York. Il trio, sceso da un’auto, ha attaccato il ragazzo con violenza e una volta ottenuto ciò che volevano lo ha spinto nuovamente a terra. Trasportato nel vicino Flushing Hospital, il teenager ha riportato ...

Napoli - raid e colpi di pistola nel pub Mistral : picChiato un 17enne : Per chi scrive ogni giorno e racconta la cronaca nera diventa sempre più difficile trovare le parole, gli aggettivi giusti. Napoli è una caldaia che ribolle di illegalità. Pianura. Il pub 'Mistral' è ...

Usavano la sua maglia per pulire la lavagna - lo picChiavano e insultavano : l'aggressione dei bulli a un 17enne di Lecce : Questa volta il video non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto, tentativo estremo visto che probabilmente la sequela di prepotenza andava avanti da tempo, per incastrare il responsabile. Pochi secondi, 14, nei quali si vede, nella classe di un istituto tecnico di Lecce, mentre una ragazza appare seduta dietro ad un banco, ...

Rimini : "Odio i negri" - 17enne aggredito e picChiato : Un giovane di 17 anni, figlio di una donna italiana e un uomo africano, è stato aggredito davanti al portone della sua abitazione che si trova in provincia di Rimini. Il ragazzo, che si trovava in compagnia della madre, è stato aggredito appena ha messo il piede fuori da casa sua da 3 suoi coetanei che gli hanno urlato contro frasi di odio e minaccia come 'io odio i negri' e 'non finisce qui'. I tre hanno colpito il ragazzo con dei pugni in ...