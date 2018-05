Chi è Dua Lipa? – La cantante sexy e dalla voce ipnotica | un motivo in più per seguire la

Governo - Di Stefano - M5s - : "Lavoro sul contratto in pratica Chiuso - il premier già individuato" : Anche Manlio Di Stefano conferma che il lavoro con la Lega sul programma è sostanzialmente concluso: "I tedeschi ci hanno messo sei mesi, a noi dopo due settimane ci accusano di essere in ritardo", ha ...

Infertilità masChile : ora un algoritmo individua le anomalie degli spermatozoi : ...efficienza dell´analisi morfologica degli spermatozoi - spiega la biologa Caterina La Porta del Dipartimento di Scienza e Politica Ambientale, che ha coordinato la ricerca -. Questi sistemi ...

Soffocata e bruciata dal fidanzato : Paduano piange in aula - la difesa ora Chiede pietà : Lei era tutto il mondo di Vincenzo, nel bene e nel male. Vincenzo è un ragazzo esasperato dalla gelosia, si è perso nei propri sospetti, nell'insicurezza'. 'Come difensore - ha aggiunto il secondo ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie : ocChio a Barbin in azzurro (3^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis nuovo leader, oggi domenica 6 maggio la Beer Sheva-Eilat, ancora in Israele (3^ tappa)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:41:00 GMT)

YouTube : così 8 video vietati su 10 vengono individuati dalle macChine : La piattaforma di videocondivisione continua la sua battaglia contro estremismo, pornografia, abusi sui minori, terrorismo e spam. Arriva lo storico delle...

Lecce - scritte No Tap su una Chiesa : la digos individua e denuncia due anarChici : Lecce - La digos ha individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di avere imbrattato, lo scorso 25 aprile, i muri della chiesa di Santa Lucia , a Lecce, con scritte offensive. Si tratta ...

Astronomia : il James Webb Space Telescope della NASA potrebbe individuare le prime stelle e i primi buChi neri dell’universo : Le prime stelle nell’universo si sono accese circa 200-400 milioni di anni dopo il Big Bang. Osservare queste primissime stelle individuali ad una distanza così enorme normalmente sarebbe un’impresa per qualsiasi telescopio spaziale. Tuttavia, con le giuste condizioni e un pizzico di fortuna, il James Webb Space Telescope della NASA, che sarà lanciato a maggio 2020, sarà in grado di catturare la luce di singole stelle di quella prima ...

Diplomati magistrali - Avvocatura dello Stato : “2mila insegnanti subito esclusi dalle graduatorie”. RisChiano in 10mila : Saranno duemila le maestre e i maestri senza laurea che saranno esclusi da subito dalla graduatorie perdendo così il diritto alla cattedra fissa. Il verdetto arrivato dall’Avvocatura di Stato sull’intricata vicenda degli insegnanti con diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002 è in linea con la sentenza del Consiglio di Stato, che lo scorso dicembre aveva deciso la loro esclusione dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) e ...

Spia russa : media - polizia Gb individua 'sospetti Chiave' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Adua Della Porta - la donna scomparsa a Parma - Chiama e assicura : “Sono viva e sto bene” : La donna risultava scomparsa dallo scorso 28 febbraio. Dopo la recente dichiarazione Della mamma a Pomeriggio 5, Adua si è fatta risentire e ha osservato che "non mi ha ammazzato nessuno, il mio fidanzato non mi ha menato, il mio ex non mi ha ucciso".Continua a leggere

Scomparsa da un mese - Adua Della Porta Chiama : “Torno con calma” : Scomparsa da un mese, Adua Della Porta chiama: “Torno con calma” La parrucchiera 42enne chiama “La Gazzetta di Parma” ma non torna: “La cosa che ho voluto fare è avvertire il mondo che sono viva e sana”. Continua a leggere

ADUA DELLA PORTA - PARRUCChiERA SCOMPARSA A PARMA/ Il messaggio alla famiglia : "Sono viva - lasciatemi in pace" : ADUA DELLA PORTA, PARRUCCHIERA SCOMPARSA a PARMA: da oltre un mese nessuna notizia DELLA 41enne e del suo compagno tunisino. La donna voleva lasciarlo perché violento?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:03:00 GMT)

Alzheimer : un nuovo test del sangue individua le persone a risChio di sviluppare la malattia : Al momento non ci sono cure per l’Alzheimer e si è spesso sostenuto che i progressi nella ricerca di farmaci siano ostacolati dal fatto che la malattia può essere diagnosticata solo quando è troppo tardi per un intervento efficace. Si ritiene che l’Alzheimer abbia inizio molto prima che i pazienti mostrino i tipici sintomi, come la perdita di memoria. Ora gli scienziati hanno sviluppato un test del sangue per la malattia, scoprendo che può ...