Che cos' è la flat tax | maxi taglio fiscale per i ricchi | rischio beffa per i poveri

Il ritorno di Briga in Che cosa ci siamo fatti - nuovo singolo prima dell’album : audio e testo : L'arrivo di Briga in Che cosa ci siamo fatti anticipa l'uscita del nuovo album che porta lo stesso nome. Il brano è rilasciato il 18 maggio ed è in rotazione radiofonica oltre alle piattaforme di streaming e digitali. Che cosa ci siamo fatti rappresenta il primo estratto dal nuovo disco che sarà rilasciato il 1° giugno con la produzione di Boosta dei Subsonica. L'artista romano ha anche rivelato la tracklist con i brani che ha scelto per la ...

20 maggio 2018 - domenica di Pentecoste. Ricorrenza mobile Che commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli - Monte Sinai - : Gli Apostoli, fino ad allora ignoranti, si sentirono improvvisamente illuminati con le più vive luci della scienza e della fede.

LumaChelle - cartoline e figuranti in costume per salutare il passaggio della 1000 Miglia : ... Piero Pelù, Guy Berryman bassista dei Coldplay, Alvaro Soler, l'ex pilota di Formula1 Giancarlo Fisichella, Derek Hill, figlio di Damon, campione del mondo di F1, Jochen Mass, Bernd Maylander , in ...

Ecco cosa non abbiamo votato ma Che ci sarà nel programma Lega-M5s : Dalla deriva giustizialista alla distorsione della flat tax e ai tagli "d'oro" alle pensioni. Ecco che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo nel programma:Il comitato dei leader per sanare i contrastiComitato di conciliazione che dirime conflitti tra i partiti della maggioranza. Un organismo politico poco liberale, piazzato in apertura di contratto da M5s e Lega Nord. sarà comporto dal premier, dai leader dei pentastellati e della Lega, dai ...

Che cosa abbiamo votato e non avremo nel programma Lega-M5s : Dall'abolizione di Equitalia al rimpatrio dei clandestini. Ecco tutte le misure che abbiamo votato ma che non avremo:Abolizione di Equitalia e addio tassa sulle ereditàNon tragga in inganno la riproposizione nel contratto di governo Lega-M5s della flat tax, della chiusura totale dei contenzioni con il fisco e dell'inversione dell'onere della prova nei rapporti con le Entrate. Il programma elettorale del centrodestra era, infatti, molto più ...

Lethal Weapon 2/ Anticipazioni : Birdwatching - Omicidio in punta di forChetta e Teorie cospiratorie (18 maggio) : Lethal Weapon 2, Anticipazioni e trame della nuova puntata in onda su Italia 1 nella prima serata, Birdwatching, Omicidio in punta di forchetta e Teorie cospiratorie i titoli.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:59:00 GMT)

Berlusconi : "Spero Che il governo M5s-Lega faccia qualcosa di buono o al voto" : Forza Italia, annuncia il leader, non voterà la fiducia ma "solo provvedimenti utili per gli italiani"

Nuove trappole al Check-in - così lievitano i prezzi per i voli delle vacanze : Si avvicinano le vacanze e i biglietti aerei rincarano in modo imprevisto, per via di qualche trappola che compare qua e là e che comporta costi aggiuntivi a tradimento. Cominceremo con alcune segnalazioni che riguardano Ryanair - che peraltro non intendiamo mettere alla gogna: è pur sempre la compagnia benemerita che negli anni ha favorito il calo...

Maglietta di Luigi Favoloso - cosa c'era scritto?/ Grande Fratello 2018 : continuano le critiChe del pubblico : Maglietta di Luigi Favoloso, cosa c'era scritto? Grande Fratello 2018: il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli su contro Barbara d'Urso, difesa da Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:00:00 GMT)

Buffon - umiliazione privata : 'Cosa c'è scritto nelle lettere Che gli mandano gli italiani : o insulti o...'. Peggio : Intervistata da Tuttosport , la sorella dell'ormai ex portierone della Juventus svela un dettaglio imbarazzante sulle migliaia di lettere che ogni anno riceve dai tifosi il campione del Mondo 2006. ...

AnChe su islam e religione il contratto Lega-M5s non tiene conto di realtà e Costituzione : Cominciamo con i complimenti. Negli ultimi anni raramente abbiamo assistito a forze politiche che nei loro programmi di governo affrontano direttamente il nodo di quella che nella Prima Repubblica si sarebbe definita la “politica ecclesiastica”. I rapporti non solo con la Chiesa Cattolica, ma Anche

“Alla fine lo ha fatto davvero!”. Il figlio di Rocco come il papà… Leonardo - ma Che combini? Ecco dove hanno beccato il figlio di Siffredi. E qualcuno si domanda : “Ma non è troppo giovane per queste cose?”. Le immagini “incriminate” : Tale padre, tale figlio, si dice così. Ma anche, che da una pianta di banane – concedeteci la licenza – non può di certo nascere una mela. Ora, a parte l’eufemismo riadattato, c’è una cosa che il mondo forse ancora ignora, anche se le indicazioni erano decisamente evocative. Sono passati due anni, da quando Rocco Siffredi presentò in tv suo figlio Leonardo Tano così: “Lui sarà una grande pornostar, ha delle ‘doti’ molto più ...

Febbre del niChel - così consiglieri di amministrazione e sindaci non hanno evitato il sacco di Safond : Un verminaio. È quello che si inizia a intravvedere sotto la superficie della vicenda del nichel e del finanziere calabrese Giovanni Calabrò, alias “il marchese del Grillo”, come è stato ribattezzato dalla procura di Busto Arsizio all’epoca del crac Algol per il quale è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 2 mesi di reclusione. Tolta la patina di folklore che circonda il personaggio e le apparenti modalità con cui ha condotto fino ...

“Ecco cosa è successo quando l’abbiamo aperta”. Trovano una cassaforte interrata nel loro giardino e quello Che scoprono all’interno li lascia senza parole. Ma non è finita qui : una vicenda piena di colpi di scena : Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una cassaforte? Inutile dire che chiunque proverebbe ad aprirla e sarebbe felice di poter usufruire di qualsiasi cosa essa contenga. Ecco, non tutti però farebbero “tesoro del tesoro”, se questo significherebbe essere disonesti. Questa è l’incredibile vicenda di Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna. Due persone onestissime che per tanti anni non si erano mai ...