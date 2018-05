Charmed | il reboot di Streghe per The CW | trama e promo VIDEO

ilnotiziangolo

(Di venerdì 18 maggio 2018)– The CW riporta n Tv il mito di, una delle serie Cult di fine anni Novanta. Se un tempo il potere del trio era stato affidato a Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Alyssa Milano, questa volta a formare il gruppo di sorelle saranno le attrici Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madelein Mantock. L’emittente americana si prepara al debutto di, per uno deipiù nostalgici di quest’anno, anche se con qualche modifica rispetto al suo originale.e anticipazioni Marisol avrà il compito di trasmettere il suo animo da guerriera alle tre figlie, Mel, Maggie e Macy. Quest’ultima tuttavia verrà scoperta dalle due affiatate sorelle vera solo in seguito alla morte cruenta della madre, un evento che getterà le ragazze nel pieno sconforto. La tragedia spingerà tre mesi più tardi le protagoniste a fare i conti con un segreto ...